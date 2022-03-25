На підтримку армії зібрано майже 13 мільярдів, – Нацбанк

Станом на 25 березня залишок коштів на спецрахунку, який Національний банк відкрив для підтримки Збройних Сил України, становить майже 21 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Загалом Нацбанк вже перерахував на потреби військових понад 12,9 млрд грн, зокрема:

на потреби Національної гвардії України – всього 950 млн грн;

на потреби Національної поліції України – всього 1,65 млрд грн;

на потреби Міністерства оборони України – всього 9,37 млрд грн;

на потреби Державної прикордонної служби – всього 980,2 млн грн.

Усього з дня відкриття спецрахунку на нього було перераховано близько 13 млрд грн в еквіваленті.

Зокрема близько 3,8 млрд грн в еквіваленті надійшло з-за кордону у іноземній валюті. Кошти надходили як від громадян та підприємств в Україні, так і від міжнародної спільноти, зокрема зі США, Великобританії, Німеччини, Швеції, Польщі, Фінляндії, Франції, Австралії, Чехії та ще багатьох країн світу.

Нагадаємо, що для допомоги Українській Армії перерахувати кошти можна як за реквізитами, так і за допомогою платіжної картки.

Водночас станом на 25 березня залишок коштів на рахунку Міністерства соціальної політики, який Нацбанк відкрив для гуманітарних цілей, становить понад 307 млн грн. Зокрема близько 156 млн грн в еквіваленті надійшло з-за кордону в іноземній валюті.

Нагадаємо, що для допомоги громадянам, які потерпають від війни, перерахувати кошти можна як за реквізитами, так і за допомогою платіжної картки.