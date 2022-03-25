Найбільші агентства відкличуть рейтинги всіх російських компаній

Міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service має намір відкликати рейтинги всіх російських організацій та їхніх підрозділів.

Про це йдеться у повідомленні Moody's Corp, передає Інтерфакс-Україна.

На початку березня компанія оголосила про зупинення комерційної діяльності в Росії.

Таким чином, рішення про відкликання рейтингів всіх російських компаній через запроваджені щодо РФ санкції прийняли всі три найбільші рейтингові агентства. Дві інші великі міжнародні рейтингові агентства Fitch Ratings і S&P Global Ratings оголосили про це раніше цього тижня.

Нагадаємо, в рамках четвертого пакету санкцій, ухваленого країнами ЄС 15 березня 2022 року, європейським агентствам забороняється рейтингувати РФ та російські компанії, а також надавати рейтингові послуги російським клієнтам. За даними S&P GR, термін набуття чинності цих заходів було встановлено на 15 квітня.