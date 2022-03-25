Фінляндія скасовує пасажирські поїзди до РФ

Пасажирське залізничне сполучення між Фінляндією та Росією поїздами Allegro припиняється з понеділка.

Про це повідомив фінський оператор VR Group, передає Інтерфакс-Україна.

"За рішенням уряду Фінляндії, в понеділок, 28 березня, буде припинено рух поїздів Allegro. У неділю, 27 березня, з Гельсінкі до Санкт-Петербурга пройде тільки ранковий поїзд Allegro, а денний поїзд AE786 скасовується. У неділю обидва заплановані рейси пройдуть із Санкт- Петербурга у Гельсінкі", – йдеться у повідомленні.

Раніше, 1 березня, VR Group заявив про припинення співпраці з ВАТ "Російські залізниці" ("РЖД"), крім необхідного для транскордонного сполучення. Рішення мало діяти до особливого розпорядження.

На той момент, на вимогу влади, пасажирські перевезення на поїзді Allegro було вирішено продовжити для повернення фінів додому, повідомляв оператор.