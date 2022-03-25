США і ЄС домовилися про поставку 15 мільярдів кубометрів газу

Президент США Джо Байден і очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосили про створення спільної оперативної групи для зменшення залежності Європи від російської нафти і газу.

Комісія під головуванням представників Білого дому та Єврокомісії має на меті знайти альтернативні поставки скрапленого газу та зменшити загальний попит на природний газ, передає "Європейська правда".

США працюватимуть над постачанням до Європи щонайменше 15 млрд кубометрів скрапленого природного газу в 2022 році в партнерстві з іншими країнами.

Залежність Європи від російського газу та нафти виявилася головною точкою спотикання в зусиллях Заходу покарати Москву за її вторгнення в Україну. У той час як США заборонили імпорт російських енергоносіїв, Європі набагато важче припинити такі постачання.

Група також працюватиме над скороченням викидів парникових газів шляхом скорочення викидів метану та використання чистої енергії.