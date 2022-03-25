У російських військових почалися проблеми з фінансуванням, – розвідка

Українські розвідники повідомляють про появу проблем з фінансуванням у військових країни-окупанта.

Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міноборони України в Telegram.

"Після обіцяних виплат військовим окупаційної армії у російських в/ч з’явилися проблеми з фінансуванням. Як з’ясувалось, оплата цих витрат в бюджеті жодним чином не передбачена. А зважаючи на незадовільний стан фінансової системи РФ через введені санкції, додаткових коштів в бюджеті знайти неможливо", – кажуть в ГУР.

Зокрема, в тимчасово окупованому Криму після виплати "відряджувальних" тим, хто брав участь у війні проти України, за лютий наявний ліміт коштів військових частин повністю вичерпано. Фінансування будь-яких виплат за березень – відсутнє.

Як зазначають розвідники, схожа ситуація і з оплатою участі у війні найманців російських "ПВК". Серед них частішають випадки відмови від виїзду на територію України через невиконання умов укладених контрактів.

"Бойовики не отримують коштів за участь в бойових діях, компенсацій за поранення та обіцяних "соціальних гарантій", – наголосили в розвідці.