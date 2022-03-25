У Росії 40% забудовників заморозили будівництво житла та комерційної нерухомості

40% забудовників заморозили на невизначений час будівництво по всій РФ через різке подорожчання будматеріалів та фінансування.

Про це повідомляє "Комерсант" з посиланням на результати дослідження міжгалузевої асоціації саморегуляторів у галузі будівництва та проєктування "Синергія".

Зазначається, що розрив логістичних ланцюжків, у тому числі у постачанні будматеріалів, який виник через вторгнення РФ в Україну, а також їх різке здорожчання призвело до того, що 40% забудовників були змушені зупинити будівництво окремих об'єктів житлової та комерційної нерухомості

Водночас ще 29% респондентів хоч і не зіткнулися з перебоями постачання будматеріалів, але вирішили відкласти недавно розпочаті будови, перенаправивши всі ресурси на завершення майже готових об'єктів.

В опитуванні асоціації "Синергія" взяли участь топменеджери 1 тис. будівельних та проєктних компаній по всій Росії. 70% опитаних працюють відразу в кількох регіонах, 25% – будують у Москві та Підмосков'ї.

За останній місяць ціни на деякі будматеріали зросли в середньому на 80%, за іншими позиціями – вдвічі, зазначає гендиректор ДК "Смарт Інжинірс" Хусейн Плієв.

За його словами, на вартість вплинув не лише курс валюти, а й дефіцит матеріалів.

Зрештою, вважають експерти, обсяги будівництва житла в РФ можуть скоротитися на 20%, а комерційної нерухомості – на 40%.