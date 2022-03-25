Японія та Франція зупинили інвестиції в будівництво російського газового терміналу вартістю $23 мільярди

Японські та французькі інвестори призупинили фінансування проєкту російської приватної газової компанії "Новатек" з будівництва заводу скрапленого природного газу на півночі Росії загальною вартістю $23 мільярди.

Як повідомляє японське інформагентство Nikkei, причиною такого рішення стали економічні санкції проти Росії за її вторгнення в Україну, які заблокували фінансовим установам можливість переказувати кошти, необхідні для фінансування проєкту.

Як відзначає агентство, заморожування фінансування Arctic LNG 2 є першим відомим подібним випадком для ресурсного проєкту, в якому мають частку японські компанії.

Цей крок може відкласти початок його діяльності, запланований на 2023 рік, і, як наслідок, – до перегляду стратегії Японії із закупівлі газу, яка передбачала збільшення імпорту з Росії.

Російська газова група "Новатек" володіє 60% акцій Arctic LNG 2, китайські компанії мають ще 20%. Французька енергетична група Total Energies володіє 10% акцій, а японська Mitsui&Co. та Japan Oil, Gas and Metals National Corporation (JOGMEC) разом мають теж 10%.

Європейський Союз 15 березня заборонив нові інвестиції в енергетичний сектор Росії. Спільна компанія Mitsui та JOGMEC розташована в Нідерландах і не може переказувати кошти з Нідерландів до Росії, однак поки що планує зберегти свою частку в ньому.

Французька Total 22 березня також оголосила про заморожування інвестицій в Arctic LNG 2. Компанія вже інвестувала в проєкт $2,5 млрд.

Проєкт Arctic LNG 2 вартістю $21,3 млрд передбачає будівництво трьох черг з виробництва скрапленого природного газу потужністю 6,6 млн тонн на рік кожна у Ямало-Ненецькому автономному окрузі РФ.

Станом на кінець 2021 року загальна готовність проєкту оцінювалася у 59%, першої черги – у 78%.

Наприкінці минулого року Arctic LNG 2 домовився про залучення проектного фінансування на 9,5 млрд євро і вже погасив звідти частину внеску, зробленого "НОВАТЕКом" (найбільший акціонер проєкту). Проєктна компанія не може залучати кошти у доларах через санкції США, запроваджені у 2014 році.

У загальній сумі проектного фінансування у розмірі 9,5 млрд євро частка "фінансових інститутів країн-учасниць ОЕСР" становитиме "до 2,5 млрд євро, включаючи JBIC та інших кредиторів, застрахованих експортними кредитними агентствами", з них частка японської сторони мала становити 1,71 млрд євро.

Планувалося, що ще до 2,5 млрд євро нададуть китайські фінансові інститути, включно з держбанками Китаю. Решта коштів на суму 4,5 млрд євро мала надійти від російських банків.