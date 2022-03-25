Споживання газу зменшилося на 13% завдяки потеплінню, – "Нафтогаз"
Як повідомляє пресслужба "Нафтогазу", найбільше зменшили споживання збутові компанії для потреб населення, також знизили обсяги закупівлі газу виробники тепла, бюджетні установи та релігійні організації.
Водночас збільшила добове газоспоживання промисловість.
В компанії також повідомили, що її підрозділ "Нафтогаз Трейдинг" уклав договори на постачання газу з ПрАТ "Миколаївська ТЕЦ", ПрАТ "Харківська ТЕЦ-5" та АТ "Херсонська ТЕЦ" у рамках механізму покладення спеціальних обов’язків (ПСО) відповідно до постанови уряду №298 від 16 березня.
Крім того, продовжується погодження документів з ТОВ "Сумитеплоенерго", ТОВ "Фірма "ТЕХНОВА" і КП "Київтеплоенерго".
Як повідомлялося, вказаною постановою Кабінет міністрів через проблеми з імпортом вугілля зобов’язав НАК "Нафтогаз України" в рамках ПСО продавати газ для потреб всіх 12 теплових електростанцій за ціною 7 грн за кубометр до кінця квітня.
"Нафтогаз Трейдинг" з початку опалювального сезону постачає підприємствам ТКЕ газ для потреб населення за фіксованою ціною 7 420 грн за тисячу кубометрів та бюджетних установ – по 16 390 грн за тис. куб. м.