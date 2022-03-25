Споживання газу зменшилося на 13% завдяки потеплінню, – "Нафтогаз"

Споживачі ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" за минулу добу скоротили використання природного газу майже на 13% – до 64 млн кубометрів через теплу погоду.

Як повідомляє пресслужба "Нафтогазу", найбільше зменшили споживання збутові компанії для потреб населення, також знизили обсяги закупівлі газу виробники тепла, бюджетні установи та релігійні організації.

Водночас збільшила добове газоспоживання промисловість.

В компанії також повідомили, що її підрозділ "Нафтогаз Трейдинг" уклав договори на постачання газу з ПрАТ "Миколаївська ТЕЦ", ПрАТ "Харківська ТЕЦ-5" та АТ "Херсонська ТЕЦ" у рамках механізму покладення спеціальних обов’язків (ПСО) відповідно до постанови уряду №298 від 16 березня.

Крім того, продовжується погодження документів з ТОВ "Сумитеплоенерго", ТОВ "Фірма "ТЕХНОВА" і КП "Київтеплоенерго".

Як повідомлялося, вказаною постановою Кабінет міністрів через проблеми з імпортом вугілля зобов’язав НАК "Нафтогаз України" в рамках ПСО продавати газ для потреб всіх 12 теплових електростанцій за ціною 7 грн за кубометр до кінця квітня.

"Нафтогаз Трейдинг" з початку опалювального сезону постачає підприємствам ТКЕ газ для потреб населення за фіксованою ціною 7 420 грн за тисячу кубометрів та бюджетних установ – по 16 390 грн за тис. куб. м.