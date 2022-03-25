Мінцифри запустило перший в Україні NFT-музей війни

Міністерство цифрової трансформації оголосило про запуск першого в Україні NFT-музею війни.

Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров у Telegram.

"Він допоможе поширити правду про російські воєнні злочини щодо українців". У NFT-музеї поєднується блокчейн-технологія, мистецтво та фіксація історичних фактів. Переходьте до віртуального музею за посиланням", – зазначив він.

За словами міністра, всі твори представлені в цифровому вигляді як NFT-токени і будь-хто може їх придбати.

Кошти з продажу колекції будуть перераховані на офіційний Ethereum-гаманець для Мінцифри на гуманітарні потреби для України.

Випуск першої частини колекції NFT-творів міститиме твори українських художників. До наступних випусків увійдуть твори художників зі всього світу, відібрані світовими дизайнерами та митцями, серед яких – Стефан Загмайстер, Девід Карсон, Даніель Ашрам.

Проєкт запустили Мінцифра та українська блокчейн-спільнота.