Литовський завод Orlen відмовиться від російської нафти
Про це повідомив міністр енергетики Литви Дайнюс Крейвіс, передає галузеве видання enkorr.
"Orlen відмовляється від російської нафти і планує виробляти продукти лише з нафти Aramco (компанії Saudi Aramco, – ред.) із Саудівської Аравії", – сказав він.
Керівництво НПЗ раніше заявляло, що Orlen Lietuva диверсифікує постачання сировини з 2014 року. Останніми роками на російську нафту припадало близько двох третин усієї перероблюваної сировини. Нафту для заводу в Литві централізовано закуповує польський Orlen, який купує також арабську, американську й нафту з Північного моря.
Orlen на початку березня повідомив, що для розширення постачань нафти на заводи концерну з альтернативних напрямків з компанією Saudi Aramco досягнуто домовленості щодо закупівлі 5 додаткових танкерів з нафтою, частину цього обсягу призначено для НПЗ у Литві.