Україна закликала ЄС повністю закрити транспортне сполучення з Росією та Білоруссю, – Мінінфраструктури

Україна пропонує ЄС повністю заблокувати транспортне сполучення з РФ та Білоруссю, включно з транзитом товарів та пасажирів.

Відповідне звернення до Європейської комісії направило Мінінфраструктури України, повідомляє пресслужба міністерства.

"Не зважаючи на вже запроваджені обмежувальні заходи, російський бізнес знаходить обхідні шляхи та продовжує здійснювати операції в інших країнах. Відповідно, наявні санкції повністю не досягають своєї мети", – пояснили необхідність таких кроків у Мінінфраструктури.

Зокрема, українська сторона пропонує Європейському Союзу:

повністю заблокувати наземне та морське транспортне сполучення з РФ та Білоруссю;

заблокувати можливість перевезення вантажів і людей до РФ та Білорусі через територію Європейського Союзу і через його кордони;

заборонити надання митних послуг щодо товарів, що доставляються до РФ та Республіки Білорусь.

В Мінінфраструктури вважають, що вказані заходи необхідні для зупинки постачання до країни-агресора товарів подвійного призначення, що можуть використовуватися для військових потреб.