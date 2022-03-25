Держкомтелерадіо просить СБУ заблокувати доступ до сайтів російських видавництв

Державний комітет України з питань телебачення та радіомовлення (Держкомтелерадіо) звернувся до Служби безпеки України з проханням вжити невідкладних заходів щодо повного блокування доступу до веб-сайтів російських видавництв, до яких ще у 2019 році за рішенням Ради національної безпеки та оборони було застосовано економічні санкції.

Про це йдеться в повідомленні Держкомтелерадіо у Facebook.

"Держкомтелерадіо, здійснюючи моніторинг інтернету, встановив, що станом на сьогодні деякі українські інтернет-провайдери забезпечують надання послуг з доступу користувачів до офіційних веб-ресурсів російських видавництв, які перебувають у санкційному списку, – "Эксмо", "АСТ", "Центрполиграф", "Издательский дом "Питер", "Яуза", "Яуза-пресс", "Вече", "Алгоритм" та "Книжный мир", – сказано в повідомлнні.

Надання послуги з доступу до цих видавництв, на думку фахівців відомства, сприяє популяризації та продажу книг, які містять наративи російської пропаганди та агітацію щодо військових дій на території України.

"В умовах відкритої та повномасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України такі дії несуть загрозу національній безпеці та є неприпустимими", – йдеться в листі Держкомтелерадіо.