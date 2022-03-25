Кабмін скасував заборону експорту добрив з України

Кабінет міністрів скасував запроваджену на початку березня заборону експорту азотних мінеральних та хімічних добрив, натомість встановивши квоту на вивіз цієї продукції.

Як повідомляє БізнесЦензор, відповідна постанова Кабміну №353 від 24 березня оприлюднена на офіційному урядовому порталі.

Документом встановлено, що добрива, що експортуються, проходять ліцензування в установленому Міністерством економіки порядку.

Квота не їх експорт встановлена на рівні до 210 тис. тонн у найближчі три місяці, але не більше 70 тис. тонн на місяць.

Як повідомлялося, на початку березня Кабмін заборонив вивіз азотних, фосфорних та калійних мінеральних або хімічних добрив, а також складних багатокомпонентних добрив з України, встановивши нульову квоту на експорт цих товарів.

Таким чином, все ще заборонено експорт фосфорних, калійних та багатокомпонентних добрив.