Кабмін скасував заборону експорту добрив з України
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Кабінет міністрів скасував запроваджену на початку березня заборону експорту азотних мінеральних та хімічних добрив, натомість встановивши квоту на вивіз цієї продукції.
Як повідомляє БізнесЦензор, відповідна постанова Кабміну №353 від 24 березня оприлюднена на офіційному урядовому порталі.
Документом встановлено, що добрива, що експортуються, проходять ліцензування в установленому Міністерством економіки порядку.
Квота не їх експорт встановлена на рівні до 210 тис. тонн у найближчі три місяці, але не більше 70 тис. тонн на місяць.
Як повідомлялося, на початку березня Кабмін заборонив вивіз азотних, фосфорних та калійних мінеральних або хімічних добрив, а також складних багатокомпонентних добрив з України, встановивши нульову квоту на експорт цих товарів.
Таким чином, все ще заборонено експорт фосфорних, калійних та багатокомпонентних добрив.