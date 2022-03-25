Китайський нафтовий гігант припинив перемовини із російським "Сибуром" про інвестиції на $500 мільйонів, – ЗМІ

Китайська державна нафтова компанія Sinopec на тлі західних санкцій призупинила переговори з російською нафтохімічною компанією "Сибур" про інвестування близько $500 млн у новий газохімічний завод у Росії.

Про це повідомляє Reuters, передає Укрінформ.

Зазначається, що Sinopec ухвалив таке рішення після того, як усвідомив, що міноритарний акціонер "Сибуру" й член правління Геннадій Тимченко потрапив під санкції Заходу.

У російській компанії не прокоментували призупинення переговорів щодо будівництва нового хімічного заводу, але зазначили, що продовжують співпрацю із Sinopec.

Також Sinopec призупинив переговори щодо газового маркетингу з російським виробником газу Novatek, бо російський "Сбербанк", який є одним з акціонерів Novatek, знаходиться в санкційному списку США.