Митна служба передала Збройним Силам за місяць конфіскованого майна на 200 мільйонів

Державна митна служба (ДМС) за місяць від початку російського вторгнення передала Збройним Силам України конфіскованих товарів та транспортних засобів загальною вартістю майже 200 млн грн.

Як повідомляє пресслужба ДМС, зокрема Збройним Силам було передано 1026 автомобілів вартістю 130,4 млн грн.

Крім того, Митниця передала військовим:

1,4 млн пачок цигарок вартістю 32,2 млн грн;

842 одиниці комп’ютерної техніки вартістю 5,6 млн грн;

411 мобільних телефонів вартістю 4,6 млн грн;

одяг, взуття, тканини різного найменування на суму 4,5 млн грн;

медичні вироби різного асортименту на суму 2,9 млн грн;

продуктів харчування швидкопсувних та тривалого використання на суму 2,1 млн грн;

450 кубометрів лісоматеріалів вартістю 1,7 млн грн;

5 тис. одиниць запчастин до авто вартістю 1,6 млн грн;

6,4 тис. одиниць майна військового призначення (бронежилети, каски, запчастини до зброї, рації, тепловізори) вартістю 1,4 млн грн;

інші категорії майна на загальну суму 11,6 млн грн.

У відомстві нагадали, що конфісковане та таке, що на інших законних підставах перейшло у власність держави, майно передається Збройним Силам України згідно з розпорядженням Кабінету міністрів №186-р від 26 лютого а також відповідно до рішень військового командування про примусове відчуження або вилучення майна, прийнятих на підставі приписів Закону України "Про правовий режим воєнного стану".