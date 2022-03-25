Угорщина не відмовиться від російських нафти та газу, – глава МЗС

Угорщина не буде відмовлятися від російських нафти та газу.

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, передає Інтерфакс-Україна.

Також Сійярто сказав, що Угорщина не хоче ризикувати життям та безпекою угорського народу, тому не дозволить постачання зброї Україні через свою територію.

Він нагадав, що "вчора на саміті прем'єр-міністрів Євросоюзу Володимир Зеленський повторив дві відомі вимоги українців: дозволити постачання зброї через нашу країну та одночасно припинити купувати природний газ та нафту у Росії".

"Ми розуміємо, що президент України та український народ найважливіший. Проте для нас безпека Угорщини та угорського народу має першорядне значення", – пояснив Сійярто.

"Припинення постачання природного газу та нафти з Росії унеможливило б забезпечення Угорщини енергією і водночас призвело б до різкого збільшення накладних витрат. Тому ми, як і раніше, не підтримуємо поширення санкцій на постачання енергоресурсів", – підкреслив Сійярто.