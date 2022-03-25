Світові ціни на продовольство можуть зрости до 22% через війну в Україні, – ООН

ФАО (продовольча та сільськогосподарська організація ООН) прогнозує негативні наслідки для світового продовольчого ринку через розв'язану Росією війну в Україні, які є великими виробниками та експортерами сільгоспсировини та продовольства.

Про це йдеться в повідомленні організації, передає Інтерфакс-Україна.

"Розрахунки ФАО, що оцінюють потенційні наслідки раптового та різкого скорочення експорту зерна та насіння соняшника двома країнами, показують, що ці недоліки можуть бути лише частково компенсовані альтернативними джерелами протягом 2022/2023 сільгоспсезону. Здатність багатьох країн-експортерів нарощувати обсяг виробництва та поставки можуть бути обмежені високими виробничими та вхідними витратами", – сказано в повідомленні.

Занепокоєння ФАО викликає той факт, що "що виникає в результаті цього глобальний дефіцит пропозиції може призвести до зростання міжнародних цін на продовольство і корми на 8-22% порівняно з їх підвищеними базовими рівнями".

Як вважають експерти, "значний дефіцит пропозиції на світовому ринку зерна та соняшника" може зберегтися і після 2022/2023 сільгоспсезону у разі, "якщо конфлікт збереже ціни на сиру нафту на високому рівні та продовжить скорочення частки двох країн у світовому експорті".

Це станеться навіть у тому випадку, якщо альтернативні країни-виробники розширять своє виробництво у відповідь більш високі ціни на продукцію.

Коментуючи логістичні ризики, ФАО зазначає, що в Україні є побоювання ушкодження інфраструктури внутрішнього транспорту та морських портів, а також інфраструктури зберігання та переробки.

"У більш загальному плані існують побоювання щодо збільшення страхових премій для суден, призначених для стоянки в Чорноморському регіоні, оскільки це призведе до високих витрат на морські перевезення і, відповідно, зростання витрат імпортерів на продовольство, що поставляється з-за кордону", – йдеться в повідомленні.

Як прогнозують експерти, через війну від 20% до 30% площ озимих культур можуть залишитися в Україні неприбраними. Значна невизначеність пов'язана з можливістю проведення весняної посівної кампанії.

У РФ серйозної шкоди посівам озимини не буде, але існує невизначеність у перспективах експорту через запроваджені санкції.

"Будь-яка втрата експортних ринків може призвести до зниження доходів сільгоспвиробників, що негативно позначиться на майбутніх рішеннях щодо посівів", – сказано в повідомленні.

"Санкції також можуть призвести до порушення імпорту в РФ сільськогосподарської продукції, зокрема пестицидів та насіння, від яких країна сильно залежить. Це може призвести до скорочення посівних площ, зниження врожайності та якості. Це також піддає російський сільськогосподарський сектор та світові постачання продовольства в цілому значними ризиками", – констатує ФАО.

За даними ФАО, на частку РФ та України у період з 2016/2017 по 2020/2021 сільгоспсезони припадало 19% виробництва ячменю, 14% – пшениці, 4% – кукурудзи. У олійному комплексі на них припадає понад половина виробництва соняшникової олії. Частка обох країн на світовому експортному ринку цієї олії є близькою до 63%, інформує ФАО.