Tiffany відмовилась від російських діамантів

Ювелірна компанія Tiffany&Co. більше не купуватиме алмази, видобуті в Росії.

Про це повідомляє Marketwatch з посиланням на заяву представника компанії.

Таким чином Tiffany&Co. приєднається до інших великих виробників ювелірних виробів Signet Jewelers і Brilliant Earth, які також розірвали зв’язки з пов’язаними з Росією підприємствами після вторгнення Москви в Україну.

"Tiffany призупинила постачання всіх необроблених діамантів з Росії, а також серійних діамантів російського походження, незалежно від того, де вони ограновані та відшліфовані", – йдеться у заяві.

Компанія, що належить LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, також доручила постачальникам припинити купувати російське необроблене каміння від імені Tiffany та відокремити російське та неросійське дрібне каміння або невеликі діаманти вагою менше однієї п'ятої частини карат, додав речник компанії.

Він уточнив, що запроваджена заборона поширюється на алмази, видобуті в Росії з 21 березня.

Компанія Signet Jewelers (SIG) оголосила про аналогічну заборону на початку цього місяця. Компанія заявила, що "призупинила ділову взаємодію з російськими структурами з початку вторгнення". Вона також попросила всіх своїх постачальників призупинити роботу з Росією та підтвердити, що кожен вантаж для Signet не містить діамантів або дорогоцінних металів російського походження, придбаних після 24 лютого, згідно з листом постачальникам, перевіреним Barron’s.

Незабаром після російського вторгнення в Україну, мережа Brilliant Earth (BRLT) заявила, що видалила всі російські діаманти зі свого веб-сайту, ставши одним із перших великих ювелірів, які зробили це.

Як повідомлялося, раніше США оголосили про запровадження заборони на імпорт низки російських товарів, в тому числі алмазів. Це відбулося через кілька тижнів після оголошення санкцій проти російського гірничодобувного підприємства "Алроса", яке виробляє 90% російських алмазів та забезпечує 28% їх світового видобутку.