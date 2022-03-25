Росію виключили з Європейського фонду підтримки кіно

Російська Федерація припиняє бути учасником Європейського фонду підтримки спільного виробництва та розповсюдження художніх кінематографічних та аудіовізуальних творів Eurimages.

Про це йдеться в повідомленні Держкіно.

Росію виключили відповідно до Резолюції Ради Європи від 23 березня 2022 року про правові та фінансові наслідки припинення членства РФ в Раді Європи, що була ухвалена 16 березня 2022 року.

Верховна Рада 19 грудня 2019 року схвалила закон України "Про приєднання України до Європейського фонду підтримки спільного виробництва та розповсюдження художніх кінематографічних та аудіовізуальних творів (Eurimages).

Фонд засновано 26 жовтня 1988 року відповідно до Резолюції Комітету Міністрів Ради Європи. Мета – просування незалежного кіновиробництва через надання фінансової підтримки повнометражним, анімаційним та документальним фільмам спільного виробництва.

Раніше повідомлялося, що до половини кінотеатрів у Росії може закритися до літа у разі відсутності заходів підтримки з боку держави, практично всі кінотеатри країни вже перейшли на роботу зі зменшеною кількістю залів та скороченим робочим днем ​​через відсутність достатньої кількості фільмів.