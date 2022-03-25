Мінветеранів та Мінцифри працюють над цифровізацією послуг для ветеранів, – міністр
Про це під час прямого включення до інформаційного марафону всеукраїнських каналів повідомила міністр у справах ветеранів України Юлія Лапутіна.
"Зі здобуттям перемоги нашою країною ми ввійдемо у зовсім іншу Україну – оновлену, сучасну і цифрову. Наразі ми активно працюємо з Мінцифрою, щоб осучаснити наші послуги і оцифрувати їх, щоб набагато легше було ними користуватись. Звичайно, у період війни захист персональних даних – понад усе. Тому ми не будемо робити кроків, які можуть нашкодити. Але все робиться для того, щоб запрацювали послуги для Захисників – електронне посвідчення ветерана в "Дії", мобільний додаток е-Ветеран, тощо. Це вимога часу і ми будемо робити все, щоб це сталось", – сказала Лапутіна.
Вона наголосила, що фахівці Міністерства в умовах воєнного стану активно працюють над створенням підвалин для періоду після перемоги. За ініціативою Мініветеранів, парламентом уже внесено зміни до чинного законодавства, щоб провести в Україні комплексний огляд та оновлення системи соціального захисту ветеранів, членів їхніх сімей та родин загиблих воїнів.
Нагадаємо, 24 березня Верховна Рада ухвалила законопроєкт, що передбачає проведення в Україні раз на три роки комплексного огляду та оновлення системи соціального захисту ветеранів війни, членів їхніх сімей та родин загиблих воїнів.