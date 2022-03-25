Канада збільшить експорт нафти для заміни російської

Канада до кінця року збільшить експорт енергоресурсів на 7%, аби допомогти перекрити короткотермінові втрати, що виникли на світовому ринку через обмеження імпорту російської нафти й газу.

Про це заявили у міністерстві природних ресурсів Канади, передає Укрінформ.

"Реагуючи на запити від союзників про допомогу у подоланні дефіциту, спричиненого конфліктом в Україні, канадська промисловість спроможна поступово збільшити експорт газу та нафти в 2022 році на 300 тис. барелів на добу. Мета цього – замінити російську нафту й газ, не збільшуючи глобальних шкідливих викидів", – йдеться у поширеній заяві.

За словами міністра природних ресурсів Канади Джонатана Вілкінсона, "наші європейські друзі та союзники потребують, аби Канада та інші збільшили свої зусилля".

"Вони кажуть нам, що потребують нашої допомоги у відмові від російської нафти й газу в короткотерміновій перспективі, одночасно пришвидшуючи перехід до інших джерел енергії на континенті. Канада має унікальну можливість допомогти з обома завданнями. Ми продовжимо співпрацювати із нашими міжнародними партнерами над підтримкою міжнародних енергетичних ринків та пришвидшенням переходу до інших джерел енергії", – сказав Вілкінсон після завершення саміту Міжнародного енергетичного агентства.

Торік Канада щодня експортувала близько 4 млн барелів сирої нафти. Однак нафтодобувна промисловість країни нині працює майже на піку своїх можливостей і значно наростити обсяги виробництва швидко не спроможна.

Раніше повідомлялося, що Канада припинить імпорт нафти з Росії.