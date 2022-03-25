Російський лоукостер "Побєда" скоротить парк літаків на 40%

Бюджетний російський авіаперевізник "Побєда" скоротить авіапарк з 41 до 25 літаків Boeing 737-800.

Про це йдеться в листі глави компанії Андрія Юрікова, надісланому співробітникам, передає Meduza.

Юріков пояснив, що кількість літаків, що літають, скоротять, щоб закрити "потребу в запчастинах для всього флоту в майбутньому" і забезпечити безпеку польотів. 16 літаків, що залишилися, до кінця 2022 року літати не будуть.

Юріков назвав ухвалене рішення "жорстким, але суворо вивіреним".

"З погляду розвитку бізнесу ми умовно повертаємося на початок 2019 року – тоді "Побєда" літала на 25 літаках, а програма польотів та чисельність команди були значно меншими, ніж зараз", – сказав він.

У групі "Аерофлот", до якої входить "Побєда", поки це не коментували.

Наприкінці лютого Євросоюз наклав санкції проти російської авіагалузі. ЄС заборонив нові поставки запчастин авіакомпаніям, а також технічне обслуговування, підтримку та страхування російських літаків.

У "Побєді" запевняють, що авіакомпанія "цілком забезпечена" з погляду техобслуговування.

Раніше повідомлялося, що основа система бронювання авіакомпаній у світі розірвала угоду з російським "Аерофлотом".