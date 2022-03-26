Євросоюз створить платформу для спільних закупівель газу, відкриту для України

Держави-члени Європейського Союзу працюватимуть разом над спільною закупівлею газу. Платформа спільних закупівель також буде відкрита для країн-членів Східного партнерства, зокрема й для України.

Про це йдеться у висновках, ухвалених за підсумками засідання Європейської ради, яка пройшла 24-25 березня у Брюсселі. Таке доручення державам-членам та Європейській комісії прописано з метою позбавлення залежності постачання газу від Росії, передає Інтерфакс-Україна.

У висновках йдеться, що Європейська рада розглянула готовність ЄС на найближчу перспективу і доручила Раді "вивчити пропозиції Комісії щодо політики ЄС у галузі зберігання газу, належним чином беручи до уваги та враховуючи інтереси держав-членів, які мають значні потужності для зберігання, з метою гарантування справедливого балансу".

"Заповнення сховищ газу по всьому Союзу має розпочатися якнайшвидше з повним урахуванням національних заходів щодо забезпечення готовності. Напередодні наступної зими держави-члени та Комісія терміново повинні: встановити необхідні механізми солідарності та компенсації; працювати разом над добровільною спільною закупівлею газу, зрідженого природного газу та водню, оптимально використовуючи колективну політичну та ринкову вагу Європейського Союзу та його держав-членів для зниження цін на переговорах. Платформа загальних закупівель також буде відкрита для країн Західних Балкан та трьох асоційованих Східних партнерів", – йдеться у висновках.

Крім того, планується завершення та покращення газових і електричних з'єднань у всьому Європейському Союзі, включно з повною синхронізацією електричних мереж для гарантуванням безпеки поставок для всіх держав-членів.

Як повідомлялося раніше, США і ЄС домовилися про поставку 15 мільярдів кубометрів газу