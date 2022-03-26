США планують санкції проти російських компаній, які надають технології для армії та розвідки
Про це пише The Wall Street Journal із посиланнями на офіційних осіб, передає Інтерфакс-Україна.
Під санкції вже наступного тижня можуть потрапити ТОВ "Сернія Інжиніринг" та ТОВ "Сертал", пов'язані з підприємствами з виробництва озброєнь та спеціального обладнання. Раніше вони були включені до списку компаній, на адресу яких заборонено експорт чутливих технологій, але з якими було дозволено підтримувати ділові відносини.
Тим не менш, на думку джерел, санкції у поєднанні з обмеженнями експортного контролю перекрили доступ до комп'ютерних чіпів іноземного виробництва, фінансування та компонентів, необхідних для їхнього виробництва всередині Росії.
Серед компаній, включених у новий список санкцій, також компанія з розробки програмного забезпечення та комунікаційних технологій АТ "НДІ-Вектор", великий російський виробник мікросхем АТ "Мікрон", комп'ютерна фірма T-Platforms.
Джерела видання зазначають, що щодо цих компаній буде розширено вже введені експортні обмеження шляхом заборони будь-яких фінансових операцій з ними.
Також розглядається можливість запровадження санкцій щодо компанії iGrids, яка розробляє програмне забезпечення для автоматизованих систем керування електромережами Росії.