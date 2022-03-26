Мінекономіки підвищило ціни на бензин та дизпаливо

Міністерство економіки України оприлюднило середню вартість бензинів у розмірі 28,98 грн/літр та дизпалива – 32,43 грн/літр, з яких обчислюється гранична ціна реалізації пального на автозаправних станціях на кінець березня.

Про це йдеться в повідомленні Мінекономіки.

Порівняно з серединою березня середню ціну на бензин збільшено на 11 копійок, на дизпаливо – на 38 копійок за літр.

З урахуванням граничних торгових націнок, максимальна ціна на "звичайний" бензин для його продажу через мережу АЗС не повинна перевищувати 35,53 грн/літр, на "звичайне" дизпаливо – 37,43 грн/літр.

Як повідомлялося, Україна продовжила карантин до 31 травня 2022 року. На період його дії уряд постановою №474 від 14 травня 2021 року встановив граничні рівні торгової надбавки до середньої ціни дизельного палива не вище ніж 7 грн/літр, бензину – не вище ніж 5 грн/літр. З кінця лютого 2022 року вони знижені до 5 грн/літр та 4,55 грн/літр, відповідно.