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Фірташ програв суд щодо екстрадиції до США

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Фірташ програв суд щодо екстрадиції до США
Суд у Відні відмовив українському бізнесмену Дмитру Фірташу у повторному розгляді справи щодо припустимості екстрадиції до США, де на нього чекає розгляд провадження про корупцію.

Про це DW повідомили у пресслужбі суду, підтвердивши оприлюднену днями інформацію віденської газети Der Standard.

Рішення було ухвалене ще 16 березня. До 30 березня Фірташ може подати апеляцію.

Судова тяганина навколо екстрадиції Дмитра Фірташа до США триває вже вісім років. Навесні 2014 року бізнесмена заарештовали у Відні за запитом США. До 2019 року Фірташ пройшов всі інстанції, зазнавши невдачі.

Після цього міністр юстиції Австрії дозволив екстрадицію. Однак адвокати українця подали клопотання про повторний розгляд справи, заваливши суд сотнями томів матеріалів, які мали довести "політичний" підтекст правового переслідування Фірташа у США. Якщо Фірташ не подасть апеляцію, його вже 30 березня можуть відправити до США.

Невдовзі після початку масштабної російської агресії австрійські адвокати Дмитра Фірташа заявили, що український бізнесмен проситиме у суду дозволу поїхати до України – попри підписку про невиїзд – щоб "боронити свою батьківщину". Утім, як зазначили у пресслужбі Земельного суду Відня, Фірташ з таким клопотанням офіційно так і не звернувся.

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Топ коментарі

  • Fizko Kyiv
    блін, с такими темпами він ще здохне в Австрії
  • Anatoliy Panchenko 93ebb138
    Хай віддасть всі свої статки на захист України та отримає за це амністію. Але це фантастичний варіант - здохне але і копійки не пожертвує з того що накрав.
  • юрий вакуленко 1aae00c1
    КАЛЛОМОЙСКИЙ ОБЕЩАЛ ДВА КИОСКА ПОКРАСИТЬ --- У ФИРТАША ИЗ УШЕЙ ПАТРИОТИЗЬМ ПОЛЕЗ --- ЗЕЛЯ ОТДАЙ БЕНЮ В США . ШОБ ЭТИХ ДВУХ ПАТРИЕТОВ ОДНИМ САМОЛЕТОМ ТУДА ДОСТАВИТЬ -- ТАМ ИМ В ТЮРЬМЕ ВОСЕМЬ ЛЕТ ПРОГУЛЫ СТАВЯТ
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