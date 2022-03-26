Українські сховища готові прийняти стратегічний запас європейського газу, – Міненерго
Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко у Facebook, коментуючи рішення ЄС створити платформу для спільної закупівлі газу, згідна з яким ініціатива відкрита і для України.
"Україна, незважаючи на повномасштабну військову агресію з боку Росії, продовжує бути потужним і надійним партнером Європи у питаннях енергетичної безпеки. Спільна закупівля газу та його зберігання в українських газосховищах дозволить позбавитися від диктату держави-терориста і забезпечити надійне постачання енергоресурсу для всього європейського континенту", – наголосив Герман Галущенко.
Як повідомлялося, держави-члени Європейського Союзу домовилися працювати разом над спільною закупівлею газу. Платформа спільних закупівель також буде відкрита для країн-членів Східного партнерства, зокрема й для України.