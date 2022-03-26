Російські хакери атакували супутникові термінали Starlink, які передали Україні

ЗМІ повідомляють, що російські хакери намагалися атакувати українські системи зв'язку. У відповідь на це американський мільярдер Ілон Маск заявив, що атаки відбуваються і на супутникові термінали Starlink, які він передав Україні.