Російські хакери атакували супутникові термінали Starlink, які передали Україні
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ЗМІ повідомляють, що російські хакери намагалися атакувати українські системи зв'язку. У відповідь на це американський мільярдер Ілон Маск заявив, що атаки відбуваються і на супутникові термінали Starlink, які він передав Україні.
Про це засновник оператора супутникового інтернету Starlink написав у Twitter.
Водночас Маск наголосив, що зламати Starlink хакерам не вдається.
"Starlink, принаймні, поки що чинив опір усім спробам злому та глушіння", – заявив Маск.
Starlink, at least so far, has resisted all hacking & jamming attempts— Elon Musk (@elonmusk) March 25, 2022
Нагадаємо, перша партія станцій Starlink прибула в Україну 28 лютого. Згодом станції супутникового інтернету з'явилися в "Укрзалізниці", в "Оператора ГТС України", у Києві та інших містах.