Російські хакери атакували супутникові термінали Starlink, які передали Україні

Про це засновник оператора супутникового інтернету Starlink написав у Twitter.

Водночас Маск наголосив, що зламати Starlink хакерам не вдається.

"Starlink, принаймні, поки що чинив опір усім спробам злому та глушіння", – заявив Маск.

Starlink, at least so far, has resisted all hacking & jamming attempts