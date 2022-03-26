Туреччина перекривала Босфор через міну, ймовірно російську

Турецька влада закривала прохід через Босфор в обох напрямках після повідомлення цивільного судна про підозрілий об’єкт, схожий на міну.

Як повідомляє Anadolu, міністерство національної оборони Туреччини, що повідомило про закриття протоки, поширило твіт про локалізацію неопізнаного об’єкту, для нейтралізації загрози була надіслана команда водолазів, передає Європейська правда.

Зазначається, що про невідомий об’єкт повідомило цивільне судно, що проходило Босфором.

Повідомлення про міну викликало серйозну реакцію ще й через те, що раніше Росія замінувала ділянки Чорного моря поблизу України та поширила через держагенції інформацію про те, що ці міни можуть дістатися Босфору, пише ЄП.

За деякий час турецьке Міністерство національної оборони підтвердило, що йдеться справді про морську міну. Сапери знешкодили її, після чого навігацію протокою відновили.

За даними турецької влади, йдеться про плавучі міни старого зразка. Найімовірніше саме їх застосували росіяни для мінування моря. Російські джерела повідомляли про розміщення 420 мін.

Туреччина звернулася до української та російської сторони із запитом про консультації