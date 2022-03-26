Велика Британія прибрала зі списку санкцій російського банкіра Тінькова та бізнес-партнера Абрамовича

Уряд Великої Британії виключив транспортні обмеження із санкцій щодо засновника російського "Тінькофф банку" Олега Тінькова та голови компанії Millhouse Євгена Швідлера.

Відповідний документ опублікувало Управління щодо здійснення фінансових санкцій, передає "Радіо Свобода".



Окрім арешту яхт та літаків, транспортні санкції передбачали заборону на захід у порти, перельоти та посадки в аеропортах країни.



Як повідомлялося, Велика Британія розширила список санкцій 24 березня, у новому переліку опинилися 33 громадяни Росії та 26 юридичних осіб. Санкції передбачають заморожування активів та заборону на в'їзд до країни.



До списку були включені глава російського "Сбербанку" Герман Греф, один з керівників цього ж банку Лев Хасіс, бізнесмен Олег Тіньков та інші.