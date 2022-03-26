У п'яти областях скасували "червону зону" карантину

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій скасувала "червоний" рівень епідемічної небезпеки на території Закарпатської, Івано-Франківської, Луганської, Рівненської та Хмельницької областей.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов у Telegram.

Зазначається, що дія "червоної" зони карантину припиниться з 00:00 27 березня.

Крім того, було доручено Міністерству охорони здоров'я забезпечити розробку змін до постанови уряду "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" в частині особливостей застосування протиепідемічних обмежень в країні у зв’язку з запровадженням воєнного стану.