Понад 860 тисяч українців залишаються без світла

Станом на 26 березня в Україні залишались знеструмленими понад 1327 населених пунктів, загалом понад 863 тисячі споживачів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Водночас без газопостачання залишаються понад 330 тисяч споживачів.

Загалом за минулу добу вдалося відновити електропостачання понад 35,3 тисячам споживачів. Зокрема, у Київській області – близько 14,4 тисячі, у Харківській – 5,5 тисячі, у Сумській – 5 тисячам, у Миколаївській – 4 тисячам, у Житомирській – 2 тисячам, у Херсонській – 2 тисячам, у Донецькій – близько 1,4 тисячі, у Запорізькій – 1 тисячі абонентів.

Газопостачання відновили 6050 споживачам.

"Українські енергетики докладають максимальні зусилля, щоб оперативно повернути світло й тепло українським громадянам. Проте у деяких районах аварійно-відновлювальні роботи ускладнені або унеможливлені через активізацію бойових дій та виникнення нових пошкоджень", – додали у відомстві.