США пригрозили обмеженнями всім, хто допомагає РФ обійти санкції

США погрожують санкціями тим фізичним та юридичним особам, які сприяють уникненню Росією санкцій країн Заходу.

Про це пише Financial Times з посиланням на радника США з національної безпеки Джейка Саллівана, передає "Економічна правда".

За його словами, Вашингтон готовий розширити свою мережу економічних і фінансових санкцій у всьому світі, включивши в неї "вторинні" санкції.

"У нас є ряд інструментів, щоб забезпечити виконання накладених обмежень, і одним з них є включення до санкційних списків фізичних або юридичних осіб у сторонніх юрисдикціях, які не дотримуються санкцій США або вживають систематичних зусиль, щоб послабити або уникнути їх", – сказав Салліван.

Він додав, що в разі необхідності, їх готові використати.

Наразі США та їхні союзники стурбовані тим, що Росія спробує обійти фінансову ізоляцію, накладену Заходом, знайшовши альтернативні джерела іноземної валюти та ділових угод, щоб підтримати свою економіку та рубль.

Водночас між Вашингтоном та Брюсселем точаться дискусії про те, як поводитися з позицією Китаю щодо війни РФ проти України. Деякі побоюються, що Пекін може допомогти Росії як у військовому, так і в економічному плані, в тому числі як чорний хід для ухилення від санкцій.

Сполучені Штати попередили Пекін, що вони зіткнуться з "наслідками", якщо допоможуть Росії, але не уточнили, які заходи вживатимуть. Лідери США та Європи намагаються скоординувати свій підхід до Пекіна напередодні саміту ЄС-Китай на початку квітня.