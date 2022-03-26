Велика Британія арештувала два літаки бізнес-партнера Абрамовича

Британський уряд заарештував два приватні літаки, які належать російському олігарху Євгену Швідлеру.

Як пише ВВС, літаки протягом трьох тижнів перебували під слідством в аеропортах Фарнборо та Біггін-Хілл в Англії.

Вартість конфіскованих суден оцінюється у 45 млн фунтів стерлінгів ($60 млн).

Міністр транспорту Грант Шаппс заявив, що "друзі Путіна" не повинні "насолоджуватися розкішшю", доки в Україні гинуть безневинні люди.

Зазначається, що Євген Швідлер, експрезидент "Сибнафти", потрапив під санкції 24 березня за ділові зв'язки з ще одним російським олігархом Романом Абрамовичем. Його власний капітал оцінюється в 1,2 млрд фунтів.

Водночас низка ЗМІ повідомляла, що уряд Великої Британії виключив транспортні обмеження із санкцій щодо Швідлера та засновника російського "Тінькофф банку" Олега Тінькова.