Нацкомісія суттєво спростила порядок приєднання до електромереж під час воєнного стану

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, прийняла рішення про кардинальне спрощення процедури надання замовникам послуг з приєднання до електричних мереж низки об’єктів з урахуванням їх пріоритетності та стратегічної важливості для держави під час воєнного стану.

Про це повідомляє пресслужба Нацкомісії.

Так, під час засідання регулятор ухвалив постанову "Про затвердження Порядку тимчасового приєднання електроустановок до системи розподілу у період дії в Україні воєнного стану".

Порядком, зокрема, передбачається "здійснення першочергового, невідкладного та безоплатного надання послуг з тимчасового приєднання до електричних мереж об’єктів вказаних замовників". Надання послуги з приєднання відбуватиметься у максимально стислі терміни та з мінімальним пакетом документів.

Крім того, йдеться про першочергове використання існуючих резервів потужностей системи розподілу, зокрема незадіяних потужностй існуючих споживачів.

Також передбачається надання можливості виконання будівельно-монтажних робіт самим замовником та з використанням матеріалів та/або обладнання замовника.

Водночас визначення вартості надання послуг з приєднання відбуватиметься виключно на підставі фактичних витрат (без застосування ставок на приєднання).

При цьому порядок поширюється на приєднання електроустановок призначених виключно для споживання електричної енергії.