Кабмін обмежив ціни на "преміальне" пальне

Кабінет міністрів прийняв постанову, яка регламентує, що ціна на так зване "преміальне пальне" не може більш ніж на 5% перевищувати ціни звичайного пального.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

За його словами відповідне рішення, "нівелює можливість для деяких АЗС ставити необґрунтовано високі ціни".

Очільник уряду наголосив, що сьогоднішня ціна на пальне дозволяє паливним компаніям отримувати справедливу маржу, а значить продовжувати працювати.

Напередодні Міністерство економіки оприлюднило середню вартість бензинів та дизпалива, з яких обчислюється гранична ціна реалізації пального на автозаправних станціях на кінець березня. З урахуванням граничних торгових націнок, максимальна ціна на "звичайний" бензин для його продажу через мережу АЗС не повинна перевищувати 35,53 грн/літр, на "звичайне" дизпаливо – 37,43 грн/літр.

Нагадаємо, Україна продовжила карантин до 31 травня 2022 року. На період його дії уряд постановою №474 від 14 травня 2021 року встановив граничні рівні торгової надбавки до середньої ціни "звичайного" дизельного палива не вище ніж 7 грн/літр, бензину – не вище ніж 5 грн/літр. З кінця лютого 2022 року вони знижені до 5 грн/літр та 4,55 грн/літр, відповідно.