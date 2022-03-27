США виділять $100 мільйонів прикордонній службі та поліції на передовій

США нададуть додаткові $100 млн Державній прикордонній службі на Нацполіції України, які перебувають на передовій.

Про це повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен у Twitter.

"США нададуть $100 млн додаткової допомоги цивільній безпеці, включаючи бронетехніку та обладнання, Державній прикордонній службі на Нацполіції України, які перебувають на передовій, рятуючи постраждалих і захищаючи мирних жителів від жорстокого нападу Путіна", – написав Блінкен.

Раніше повідомлялося, що США розглядають можливість постачання нових видів озброєнь для України.