Кабмін затвердив збір інформації про зруйноване внасліок війни нерухоме майно через "Дію"

Уряд прийняв постанову про порядок збору та обліку інформації про пошкоджене та знищене внаслідок бойових дій нерухоме майно через портал та застосунок "Дія".

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram.

"Уже за тиждень після набрання постановою чинності кожен українець, чию домівку зруйнувала війна, зможе через "Дію" надіслати повідомлення й зафіксувати факт пошкоджень, аби ми мали можливість підрахувати збитки й оцінити, скільки коштів потрібно Україні на відбудову", – написав Шмигаль.

Він додав, що кожен дім кожного постраждалого міста буде відбудовано, і цей процес починається зараз – зі збору інформації та фіксації збитків.

Раніше повідомлялося, що раніше Міністерство цифрової трансформації запустило сайт для збору доказів злочинів російських окупантів проти України та українців. На сайті можна подати докази трьох видів злочинів – воєнні злочини проти цивільних, матеріальні збитки та порушення прав людини.