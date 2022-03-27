Швейцарський страховий гігант Zurich Insurance відмовився від літери Z на логотипі через російське вторгнення

Швейцарська компанія Zurich Insurance прибрала зі свого логотипа в соціальних мережах літеру "Z", яку влада РФ використовує як символ вторгнення в Україну.

Як повідомили в компанії агентству Reuters, вона видалить свій логотип у вигляді білої літери "Z" на синьому фоні, оскільки не хоче, щоб це неправильно інтерпретували як підтримку Росії в конфлікті.

Після повідомлення газети The Telegraph, яка звернула увагу на подібність логотипа компанії на символ російської воєнної пропаганди, Zurich Insurance заявила, що уважно стежить за ситуацією і вживе подальших заходів у випадку необхідності.

Як повідомлялося, раніше Zurich Insurance заявила, що більше не надаватиме послуги новим клієнтам з РФ та не продовжуватиме співпрацю з існуючими російськими клієнтами.

Про призупинення своєї діяльності в РФ також оголосили інші найбільші європейські страхові компанії.