Заявка на транзит газу через Україну на сьогодні знову на максимальному рівні

Завантаження українського газотранспортного коридору в неділю зберігається на колишньому максимальному рівні довгострокового контракту (40 млрд кубометрів на рік, або 109 млн кубометрів на добу).

Європейські імпортери збільшили заявки на постачання газу "Газпрому" після злету цін через зростання невизначеності на енергетичному ринку після запровадження санкцій проти РФ, передає Інтерфакс-Україна.

На даний момент котирування на головному європейському хабі TTF – $1100 за тисячу кубометрів. Це означає, що відбір газу за контрактом з "Газпромом" (ціна найдорожчого контракту "на місяць уперед" становить у березні близько $930 за тисячу кубометрів), як і раніше, вигідніше покупок на споті.

Як свідчать дані "Оператора ГТС України", номінація на 27 березня становить 109,6 млн кубометрів, заявка на 26 березня була 109,5 млн кубометрів. Газопровід "Ямал-Європа", який транспортує газ через Білорусь та Польщу до Німеччини, з минулого тижня перейшов у реверсний режим і досі продовжує працювати у цьому напрямку.

Постачання з Німеччини до Польщі, тобто вилучення додаткових обсягів газу з головних європейських хабів, є ще одним складовим поточних високих цін на газ до ЄС.

Із настанням весни в Європі продовжує зростати температура повітря. На поточному тижні в середньому на 4 градуси тепліше, ніж на попередньому. Проте наступний тиждень, який припадає на кінець березня-початок квітня, буде набагато холоднішим, із заморозками ночами, що може надати нову підтримку цінам на газ.

У Європі продовжується падіння вироблення електроенергії за рахунок вітрогенерації. Минулого тижня (з 14 по 20 березня) вітроелектростанції забезпечили в середньому 17% вироблення електроенергії по ЄС, за шість днів цього тижня цей показник складається в середньому на рівні 12%.