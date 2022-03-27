Кабмін визначив кінцевий термін подання заявок на отримання 6500 гривень "єПідтримки"

Кабінет міністрів до 31 березня обмежив термін подання заявок на отримання допомоги в рамках "єПідтримки".

Про це йдеться в постанові від 24 березня 2022 року №353.

"Встановити, що останнім днем ​​подання запитів (заявок) для отримання допомоги у рамках програми "єПідтримка" є 31 березня 2022 року", – йдеться у ухвалі.

Як повідомлялося, у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії в Україну Кабмін 7 березня затвердив перелік областей, мешканці яких можуть одержати одноразову допомогу у розмірі 6,5 тис. грн.

Програма розповсюджується на регіони, де продовжуються бойові дії: Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Київська, Луганська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Херсонська та Чернігівська області, а також Київ.

Такі виплати можуть отримати наймані працівники, за яких сплачено ЄСВ, а також фізособи-підприємці всіх груп, які подали податкову звітність за 2021 рік або за четвертий квартал 2021 року. Щоб отримати виплату, людина має працювати за умов трудового договору, гіг-контракту чи іншого цивільно-правового договору.

Уряд направив на ці цілі 21,45 млрд грн., що дозволяє виплатити по 6,5 тис. грн. для 3,3 млн осіб. Кошти держпідтримки можна витратити без обмежень.