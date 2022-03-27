Кабмін оприлюднив нові правила ввезення бронежилетів, тепловізорів та безпілотників

Кабінет міністрів спростив порядок ввезення на територію України низки товарів подвійного призначення, прирівнявши їх до благодійної допомоги.

Відповідна постанова №362 від 26 березня оприлюднена на офіційному урядовому порталі.

Документом внесені зміни до постанови №174 від й березня "Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану" із змінами.

Зокрема, до товарів гуманітарної допомоги прирівняні військові каски чи їх компоненти, бронежилети, нитки та матеріали для їх виготовлення. Таким чином, для їх ввезення потрібно буде подати лише декларацію.

Крім того до гуманітарної допомоги прирівнюється ще низка товарів подвійного призначення, однак для їх ввезення необхідно надати гарантійний лист від кінцевого користувача таких товарів (органу військового управління, правоохоронного органу, військові формування або інші суб’єкти, що здійснюють боротьбу з тероризмом відповідно до закону).

До цього переліку включено пластини для бронежилетів, переносні радіостанції нецивільного призначення, безпілотні літальні апарати (квадрокоптери) нецивільного призначення, біноклі, монокуляри та інші оптичні труби, магніфери (збільшувачі) нецивільного призначення, коліматорні приціли, оптичні приціли нецивільного призначення, тепловізори, прилади нічного бачення.

Як повідомлялося, раніше Кабмін скасував низку бюрократичних процедур, які ускладнювали оформлення гуманітарної допомоги з-за кордону, запровадивши декларування такої допомоги.