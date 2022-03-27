США передадуть дизпаливо для України, – радник міністра енергетики

США направлять до Європи дизпаливо для потреб України.

Про це повідомила радниця міністра енергетики України Лана Зеркаль в ефірі Радіо НВ, не уточнивши об'ємів дизпалива, передає Інтерфакс-Україна.

"Нам вдалося мобілізувати всіх. Німеччина і Польща мають найбільші резерви дизелю, і саме вони можуть забезпечити необхідні обсяги для нас зараз. Крім того, до нас їде американський дизель", – сказала Зеркаль.

Зеркаль також звернула увагу, що в період початку посівної в Україні кілька великих НПЗ у Східній Європі закрилися на ремонти.

Раніше повідомлялося, що США розглядають можливість постачання нових видів озброєнь для України.