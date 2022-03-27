Україна в 1,5 рази підвищить податки компаніям, що залишаються на російському ринку, – Гетманцев
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Україна буде застосовувати до міжнародних компаній, які працюють на українському ринку і не залишили російський після початку війни, ставки податків на доходи та майно з коефіцієнтом 1,5.
Про це повідомив голова профільного комітету Данило Гетманцев у Telegram.
"Провели спільну нараду з Мінфіном та Держподатковою щодо законопроєкту про додаткове оподаткування в Україні компаній, що отримують дохід з території країни-агресора. Узгодили концепт законопроєкту, відповідно до якого до таких компаній будуть застосовуватись ставки прямих податків (на дохід та майно) з коефіцієнтом 1,5", – написав Гетманцев.
До того ж, за його словами, компанії очікують і деякі інші податкові стимули щодо припинення фінансування податками "держави, яка знищує ту країну, з якої вони щонайменше отримують дохід".
Законопроєкт буде зареєстровано наступного тижня.