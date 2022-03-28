В Україні корпорації, які вийшли з російського ринку, відзначатимуть спеціальною нагородою, – Єрмак

Міжнародні корпорації, які швидко та повністю вийшли з ринку Росії, будуть відзначені в Україні спеціальною нагородою "Відзнака миру".

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram.

"Ми з командою Офісу президента впевнені, що не має бути жодної копійки в бюджет країни-агресора. На своєму брифінгу я анонсував появу нової нагороди – "відзнаки миру", яку будуть отримувати від України ті корпорації, які вже пішли з Росії й ті компанії, які якнайшвидше до них приєднаються. Згодом розповімо вам більше деталей", – написав Єрмак.

Він додав, що корпорації, які вже йдуть з Росії і продовжать якнайшвидше "згортати" свою діяльність там, заслуговують на повагу українців та всього світу.

Раніше повідомлялося, що французька мережа гіпермаркетів Auchan не планує припиняти роботу в Росії.

За словами головного виконавчого директора французького рітейлера Іва Клода, російська мережа Auchan налічує 231 маагазин із тис. співробітників.

Французький менеджер зазначив, що якщо Auchan припинить роботу в РФ, то її місцевих менеджерів можуть звинуватити у фіктивному банкрутству, а російська влада може націоналізувати активи компанії. Він також запевнив, що якщо російський підрозділ у 2021 році забезпечив 10% продажів Auchan, то за підсумками 2022 року цей показник буде меншим.