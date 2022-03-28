Творці Bayraktar презентували новий безпілотник із українським двигуном

Творці безпілотника Bayraktar, компанія Baykar Makina, анонсували новий БПЛА MIUS, оснащений українським двигуном АІ-25.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко у Telegram.

Як повідомляють у пресслубі компанії, нова безпілотна бойова літальна система (MIUS) отримала назву Kızılelma ("червоне яблуко"), передає Укрінформ.

"MUIS буде оснащений реактивним двигуном і, як очікується, зможе злітати та приземлятися на флагманський десантний корабель Туреччини TCG Anadolu (будується), який має стати першою у світі подібною авіаматкою для дронів", – йдеться в повідомленні.

У листопаді 2021 року Baykar замовила в українського державного підприємства "Івченко-Прогрес" реактивні двигуни АІ-322Ф та АІ-25ТЛТ для проєкту MİUS.

Перший прототип Kızılelma здійснить свій перший політ не раніше 2023 року. Безпілотник зможе розвивати швидкість 800 км/год, його вантажопідйомність становитиме 1500 кг.