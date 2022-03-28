Південна Корея обмежила експорт десятків нестратегічних товарів до РФ та Білорусі

Міністерство торгівлі, промисловості та енергетики Південної Кореї обмежило експорт щодо 57 нестратегічних товарів та технологій до Росії та Білорусі.

Як пише портал Business Korea, обмеження почали діяти 26 березня.

Зазначається, що тепер корейські компанії, які хочуть експортувати товари зі списку експортного контролю до Росії та Білорусі, мають проходити окрему процедуру узгодження.

До нестратегічних товарів відносяться, зокрема, низькопродуктивні напівпровідники та комп'ютерна техніка.

Раніше корейський уряд ухвалив рішення контролювати експорт до Росії на рівні, аналогічному економічним санкціям США та ЄС, запровадженому після вторгнення РФ в Україну.