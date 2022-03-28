Мінекономіки оцінило втрати України від вторгнення РФ у $565 мільярдів

Сума єдиноразових втрат, які зазнала Україна від російського вторгнення становить $564,9 млрд

Про це повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко у Facebook.

За її словами, існують щонайменше два методи їх підрахунку. Перший – це оцінка втрат від безпосередніх руйнувань, другий – розрахунок втрат від загального впливу бойових дій, тобто усіх наслідків, включно з погіршенням економічної ситуації в державі, зростанням безробіття, блокуванням торгівлі, зниженням споживчого попиту тощо.

Наразі структура руйнувань наступна:

$119 млрд – втрати інфраструктури (зруйновано та пошкоджено майже 8 тис км доріг, десятки залізничних станцій, аеропорти);

$112 млрд – втрати ВВП у 2022 році;

$90,5 млрд – втрати цивільного населення (10 млн кв. м. житла, 200 тис автомобілів, продовольче забезпечення 5 млн осіб);

$80 млрд – втрати підприємств та організацій;

$54 млрд – втрати прямих інвестицій в українську економіку;

$48 млрд – втрати державного бюджету.

"Варто зазначити, що кожного дня цифри змінюються і, на жаль, вони зростають. Саме тому Україна, попри всі перешкоди, буде домагатися стягнення з агресора компенсаційних виплат. Як за судовими рішеннями, так і за рахунок передачі нашій державі заморожених на активів РФ", – наголосила Свириденко.