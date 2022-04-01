"Прозорро.Продажі" спростили умови аукціонів на час воєнного стану

Держпідприємство "Прозорро.Продажі" час воєнного стану спрощує умови проведення онлайн-аукціонів, що проводяться відповідно до Регламенту електронної торгової системи (ЕТС).

Про це повідомляє пресслужба підприємства.

Зокрема, спрощення умов стосуються швидкості проведення аукціонів, переліку необхідних документів та сплати гарантійного та реєстраційного внесків.

Зазначається, що спрощені умови запрацюють з 4 квітня та будуть застосовуватися до аукціонів з продажу та оренди комерційного майна, а також для реалізації тих активів, яка здійснюється за Регламентом ЕТС.

Водночас ці умови не поширюватимуться на торги з реалізації активів, особливості яких передбачені законами та постановами КМУ, як, наприклад, земельні торги чи мала приватизація.

За стандартними процедурами період подання пропозицій для участі в аукціоні Прозорро.Продажі складає від 30 до 45 днів. Спрощені умови дозволяють організатору не пізніше, ніж за два календарні дні до дати аукціону оголосити про проведення торгів та опублікувати перелік необхідних для участі документів.

На час воєнного стану протокол аукціону та договір можна підписати з допомогою КЕП (кваліфікованого електронного підпису) або взагалі його не підписувати.

Договір за результатами торгів організатор та переможець на час воєнного стану укладають протягом трьох робочих днів від дня наступного за днем формування системою протоколу, якщо підписання договору передбачене та якщо організатор не визначить більший строк для цього.

За спрощеними умовами переможцем аукціону вважається учасник, який зробив найвищу закриту цінову пропозицію за лот. Тобто, даний вид аукціону не передбачає проведення раундів та підвищення ставок. У разі дискваліфікації переможця кількість учасників, які можуть бути кваліфіковані наступними, – не обмежується.

При проведенні е-аукціону у період дії воєнного стану реєстраційний внесок не сплачується. А гарантійний визначається організатором та не може становити менше ніж 1% від стартової ціни за актив.

Нагадаємо, Прозорро.Продажі – держпідприємство, що знаходиться у державній власності та підпорядковується Міністерству економіки. ДП "Прозорро.Продажі" є адміністратором електронної торгової системи, в якій відбуваються онлайн-аукціони з реалізації публічного майна.