S&P відкликало рейтинги російських банків

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings відкликало рейтинги низки російських банків у зв'язку із запровадженою Євросоюзом забороною на рейтингові дії щодо РФ та її емітентів.

Про це йдеться у повідомленні агентства, передає Інтерфакс-Україна.

Так, відкликані рейтинги "Альфа-банку" та його холдингової компанії ABH Financial Ltd., КБ "Ренесанс Кредит", банку "Центрокредит", Московського кредитного банку (МКБ) та його контролюючого акціонера концерну "Росіум", "Газпромбанку" та його підрозділів – Gazprombank (Switzerland) Ltd. та Bank GPB International S.A., а також банку "Союз", "РН-Банку", "Райффайзенбанку", банку "Російський стандарт", "Юнікредит банку" та Уральського банку реконструкції та розвитку.

Перед відкликанням S&P знизило довгострокові рейтинги цих фінінститутів до "CC" із "CCC-".

Раніше агентство оголосило про призупинення дії рейтингів ВТБ та його підрозділів ("ВТБ Капітал", грузинської та казахстанської "дочок"), "Промсвязьбанку", "Совкомбанку", "Крайінвестбанку", банку "Росія", а також ВЕБ.РФ, його білоруської "дочки" та "ВЕБ Лізингу".

Рейтинги цих банків також офіційно выдкликаються, зазначили в S&P.

Відкликання рейтингів обумовлено запровадженням Євросоюзом 15 березня заборони на присвоєння кредитно-рейтинговими агентствами ЄС рейтингів Росії та російським компаніям, а також заборони надання рейтингових послуг російським клієнтам.

Як повідомлялося, S&P знизило довгостроковий кредитний рейтинг Російської Федерації у національній та іноземній валюті до "CC" з "CCC-". Короткострокові рейтинги залишено на рівні "C". Рейтинги залишаються на перегляді з негативним прогнозом.